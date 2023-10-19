جوان لابورتا: استضافة سانتياجو برنابيو لنهائي مونديال 2030؟ كامب نو سعته أكبر

رئيس برشلونة غاضب من تقارير إقامة نهائي مونديال 2030 على "سانتياجو برنابيو"..

طالب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن يستضيف ملعب "كامب نو" نهائي كأس العالم 2030، وذلك بعد التقارير التي تحدثت عن احتمالية إقامة المونديال على ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بغريمه ريال مدريد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في سابقة تاريخية عن إقامة كأس العالم 2030 في ست دول بين ثلاث قارات، هي المغرب من إفريقيا، وإسبانيا والبرتغال من أوروبا، والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي من أمريكا الجنوبية.

ومنذ إعلان "فيفا" عن الأمر، كشفت عدة تقارير عن احتمالية أن يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" نهائي كأس العالم 2030، لكن دون وجود تأكيد بشأن ذلك حتى الآن.

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لابورتا خرج صباح الخميس في مقابلة مع محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية، وعلق خلالها على ذلك الأمر.

وقال رئيس برشلونة: "لقد طلبنا استضافة نهائي كأس العالم، أعتقد أننا سنستضيف بالتأكيد نصف النهائي، ونرغب في استضافة النهائي".

وأضاف: "سيكون لدينا ملعب بسعة أكبر، ولكن مرة أخرى سنصطدم مع ريال مدريد وتأثيره الاجتماعي، ولذلك بالتأكيد سيكون ملعب سانتياجو برنابيو هو من سيستضيف المباراة".

واختتم لابورتا حديثه في هذا الصدد قائلًا: "سنطلب استضافة النهائي، لكن لا أعرف حقًا ما إذا كنا سنحقق ذلك".