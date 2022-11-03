جواسيس الأرجنتين وراء سرية معسكر منتخب السعودية

أحمد رفعت
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Herve Renard - saudi 2022saudi nt twitter
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تعرف على سبب منع رينارد بث مباريات المنتخب السعودي في معسكر أبو ظبي

أكدت تقارير صحفية، على أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قام بإنهاء السرية التامة التي فرضها على مباريات الأخضر الودية الأخيرة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المنتخب الأرجنتيني أرسل مراقبين لمتابعة مباراتي المنتخب السعودي في معسكر إسبانيا خلال والذي أقيم على فترتين خلال شهري يونيو وسبتمبر الماضيين.

وحضر بالفعل المراقبين في مباراتي كولومبيا التي خسرها منتخب السعودية بهدف دون رد، وأيضًا مباراة الولايات المتحدة التي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وقام المراقبون برصد عددًا من النقاط عن الأخضر السعودي، قبل مواجهته في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم قطر 2022 بالمجموعة الثالثة.

ولذلك اتخذ رينارد قراره بفرض السرية التامة على معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ورفض بث مبارياته، كما لم يكشف عن التشكيلات الرسمية التي لعب بها المباريات الودية الماضية.

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إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

  • 61%دور المجموعات
  • 23%دور الـ16
  • 6%دور الثمانية أو دور الأربعة
  • 10%النهائي
1582 الأصوات
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