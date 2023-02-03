جوارديولا يكشف السبب وراء رحيل جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ!

لتكون جميع الأطراف سعيدة!

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن سبب رحيل جواو كانسيلو نجم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المنصرم، الظهير البرتغالي غادر ملعب الاتحاد متوجهًا إلى بايرن ميونخ في صفقة إعارة لنهاية الموسم.

وسئل جوارديولا عن سبب رحيل كانسيلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة توتنهام في البريمييرليج وأجاب الإسباني: "أولًا أريد أن أتمنى له التوفيق، ما زال هناك أربعة شهور على نهاية الموسم وفي الموسم القادم لا أعلم ما سيحدث".

وأضاف: "إنه شخصية رائعة وله مساهمة مذهلة في تتويجنا بالدوري الإنجليزي آخر موسمين".

وواصل: "بعد نهاية كأس العالم 2022 قمنا بمعسكر استعدادًا لاستئناف الموسم، وقررنا أن نلعب بأسلوب مختلف، وكنت معجب بما رأيت، وقررت إعطاء وقت أكبر للاعبين، الذين أعجبت بطريقتهم في الملعب".

وتابع: "كل شخص لديه شخصية مختلفة، أنا وأنت وهو، وكانسيلو يحب أن يلعب وهو أحد اللاعبين الذين يتدربون بأفضل شكل، وهو يحب أن يلعب، ولكنه لم يلعب كثيرًا في آخر ثلاث مباريات".

وأردف: "في السنوات الماضية كان يلعب كثيرًا وهو أحد اللاعبين الذين شاركوا في معظم دقائق اللعب، لكن هو شخص يحتاج للعب ليكون سعيدًا، وهو قرر ونحن قررنا معًا من أجل الأطراف الثلاثة أن يرحل إلى بايرن ميونخ".

وأتم: "إذا كان بايرن ميونخ يريد جواو فهذا لأنه لاعب استثنائي لن أقول كلمة سيئة، أخلاقياته في العمل وشغفه ومهارته، الجميع يعرف ذلك".