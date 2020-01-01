جوارديولا يكشف أخبارًا سارة بخصوص أجويرو ويحدد موعد اعتزاله التدريب

أبرز ما جاء في مؤتمر بيب جوارديولا الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي وفولهام

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المواجهة التي ستجمع فريقه أمام فولهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ليست سهلة على الإطلاق.

تغلب فولهام على ليستر ليسجل أول فوز له خارج أرضه يوم الاثنين، وعلى الرغم من أن لديهم أسوأ سجل دفاعي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن رجال سكوت باركر سيصلون إلى الاتحاد بثقة متجددة ولن يخسروا شيئًا.

وحول المباراة أكد جوارديولا على هذه النقطة وعلى المعنويات المرتفعة للاعبي فولهام والتي ستجعلهم يدخلون مباراة مانشستر سيتي بحثًا عن الفوز واستكمال الصحوة.

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وأضاف: "سيرخيو أجويرو؟ سيكون جاهزًا خلال أسبوع على الأكثر والجميع ينتظر عودته بالطبع لما يمثله من قيمة كبرى بالنسبة للفريق"

وتابع: "فيل فودين؟ نحن أكثر من سعداء لوجوده في الأكاديمية، الرسالة التي يمكن أن يبعثها. إذا كانت لديك المهارات وخاصة الشغف. أنا أحب شغفه، الشيء الوحيد في ذهنه هو أن يكون لاعبًا أفضل لنفسه ولناديه ولمنتخب بلاده"

وفيما يخص الاحتفال بالمباراة رقم 700 له كمدرب قال: "إنه رقم مميز، سألعب 700 مباراة أخرى ثم أعتزل التدريب، أتوجه بالشكر إلى برشلونة وأكاديميته على البداية وكذلك بايرن ميونخ ومانشستر سيتي"

وفيما يخص المباراة قال: "فولهام فريق يمتلك الشجاعة، وبالنسبة لي أستمتع برؤية الطريقة التي يمارسون بها كرة القدم، لقد حققوا نتيجة مذهلة في الأسبوع الأخير وهذا سيكون دافعًا كبيرًا لهم في مباراتهم أمامنا"

وأردف:"رحيم ستيرلينج لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. الموسم ما زال مستمرًا ولدينا الكثير من التحديات، إسهاماته معنا كبيرة، كما كانت كذلك في الماضي وستستمر في المستقبل، أنا أتحدث مع اللاعبين بشكل يومي".

بين رؤية مانشستر سيتي والفشل المتكرر .. هل انتهى عصر بيب جوارديولا؟

جوارديولا نجح في قلب ذلك الوضع ومنح مانشستر سيتي هوية جديدة في تلك السنوات القليلة الماضية، وهو ما رأت إدارة الفريق أنه يستحق فرصة أكبر، فحصل على تمديد العقد.