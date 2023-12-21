هل اتفق مع منتقديه؟ .. جوارديولا يقيم أداء رياض محرز في الأهلي

كيف يرى مدرب مانشستر سيتي مسيرة الجناح الجزائري في الدوري السعودي؟

جمعت مدينة جدة السعودية بين الجزائري رياض محرز؛ لاعب الأهلي السعودي، ومدربه السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، إذ حضر الأخير لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية السعودي 2023.

محرز كان قد رحل عن النادي الإنجليزي في الصيف الماضي لينضم لدوري روشن السعودي، لكنه حضر في فندق إقامة السيتي أمس الأربعاء، لدعم زملائه السابقين قبل النهائي المونديالي.

وحول هذا اللقاء، قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "سعدت برؤية محرز من جديد، هو يعيش حاليًا في جدة، ومن الجيد قضاء بعض الوقت معه بالأمس، فقد كان جزءًا لا يصدق من النجاحات التي حققناها سويًا لسنوات عديدة".

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وأضاف: "لسوء الحظ، محرز مرتبط بمباراة غدًا الجمعة مع فريقه، لذلك لن يتمكن من دعمنا من الملعب، لكن ما هو مؤكد أن بيننا ذكريات لا تصدق والجميع في غرف خلع الملابس يحبه، أما عن قراره بالرحيل فهو رأه مناسبًا له في السنوات الأخيرة من حياته المهنية، وأنا من جانبي أتمنى له التوفيق، نعم أفتقده كثيرًا، لكن يظل قراره الشخصي".

واختتم بتقييم مسيرته في السعودية حتى الآن مخالفًا الرأي مع الفئة التي تنتقده: "أتابع بعض من مبارياته مع الأهلي في الدوري السعودي، محرز لاعب مميز، ويقدم أداءً مميزًا خلال الفترة الأخيرة".

يذكر أن نهائي المونديال سيجمع بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جدة، على ملعب الجوهرة المشعة.