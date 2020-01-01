جوارديولا يقترب من منح هدية ثمينة لبرشلونة

ما هي هدية جوارديولا المنتظرة لبرشلونة؟

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد بات مهتمًا بخدمات مدافع مانشستر سيتي الشاب إيريك جارسيا من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان برشلونة قد أصبح أحد أهم المهتمين بالبحث عن مدافع شاب بعد تذبذب مستوى جيرارد بيكيه مؤخرًا، فضلًا عن الإصابات المتكررة لصامويل أومتيتي.

وفي السياق ذاته، ذكرت شكبة إي إس بي إن الإعلامية أن إدارة نادي برشلونة تستعد للتواصل مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع إيريك جارسيا.

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وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي قد أعلن أن لاعبه ليس للبيع، ولكن النادي الكتالوني لم ييأس حتى الآن بشأن الحصول على خدمات المدافع الشاب.

ولم يحصل إيريك جارسيا على الفرصة التي كان ينتظرها مع مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية رغم تأكيدات بيب جوارديولا بأنه سيمنحه المزيد من الوقت مستقبلًا.

ولذلك، قد يتسبب بيب جوارديولا في إعطاء هدية لبرشلونة في الوقت الحالي، حيث يبحث الفريق الكتالوني عن تعزيز خط دفاعه.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد بدأ مسيرته في مدرسة لاماسيا بنادي برشلونة، ولكنه انضم إلى مانشستر سيتي في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2017.