جوارديولا يستعين بنصيحة والده لفك شفرة فلومينينسي

ذكريات الطفولة سلاح بيب لرفع الكأس

اعترف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأن فريقه الحالي لم يواجه فريقًا يمتلك نفس أسلوب فلومينينسي البرازيلي من قبل، لكنه قرر الاستعانة بذكريات طفولته من أجل التغلب على بطل أمريكا الجنوبية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فلومينينسي، غدا الجمعة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتحلى بالمرونة بسبب الطريقة التي يلعبون بها – سيتطلبون الكثير من الجهد – ونحاول أن نكون أكثر وعيًا ودقة في التعامل مع المباراة".

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وأضاف: "الطريقة التي يلعبون بها، لم نواجهها أبدًا. سيتعين علينا فرض إيقاعنا وتمركزنا بأفضل طريقة ممكنة وتقديم أداء جيد، لأننا نعلم أنه بدون الأداء الجيد والقتال سيكون من الصعب للغاية الفوز على مثل هذا الفريق في النهائي".

وتابع جوارديولا: "إنهم يلعبون بأسلوب البرازيل الكلاسيكي الذي ظهر في السبعينيات واستمر حتى عام 1994، عندما فازوا بكأس العالم في الولايات المتحدة. أنا أحب هذا الأسلوب أحب بناء اللعب بهذه الطريقة وأحب الطريقة التي يتواصلون بها مع بعضهم البعض، واحترامهم للكرة طوال الوقت".

وختم: "أعرف جيدًا الفريق الذي سنواجه، وأكن احترامًا كبيرًا لجوهر كرة القدم البرازيلية. عندما كنت طفلا صغيرا، ولم أكن حتى مراهقا، استمعت إلى والدي أو عائلتي (يتحدثون) عن الطريقة التي حققت بها البرازيل النجاح مع كل الأجيال السابقة. لقد رأيت ذلك لسنوات عديدة".