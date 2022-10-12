جوارديولا يدعم ليفربول وبرشلونة: لا أفهم قانون لمسة اليد!

هل يعتقد جوارديولا أنه ظُلم في مباراة كوبنهاجن؟

أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن عدم فهمه لقاعدة احتساب الكرة لمسة يد، وأشار إلى أنه كان ينبغي منح ليفربول ركلة جزاء ضد آرسنال.

وجاءت تصريحات المدرب الإسباني في أعقاب تعثر فريقه أمام نادي كوبنهاجن في دوري الأبطال، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وعدم احتساب الهدف الذي سجله رودري بسبب "لمسة يد".

ماذا قال جوارديولا؟

لا يفهم بيب معيار احتساب لمسات اليد، حيث أشار إلى ما حدث في مواجهة ليفربول ضد آرسنال، وكذلك برشلونة ضد إنتر.

وعندما سئل عما إذا كان يفهم قاعدة لمسة اليد في مؤتمره الصحفي، أجاب: "لا، لقد رأينا ما حدث في مباراة إنتر ضد برشلونة الأسبوع الماضي، وآرسنال ضد ليفربول في لقطة جابرييل، لذا، لا أعلم".

وجاءت تصريحات بيب بعد أن سجل فريقه هدفًا في مرمى كوبنهاجن لكنه ألغى بسبب وجود لمسة يد على رياض محرز قبل أن تذهب الكرة لرودري.

وأشار جوارديولا إلى ما حدث في مواجهة ليفربول ضد آرسنال، حيث ارتطمت الكرة في يد جابرييل، لكن الحكم لم يحتسبها ضربة جزاء ولم تراجعه تقنية الفار في قراره.

وكما هو الحال مع برشلونة، حيث لم تحتسب ضربة جزاء على فريق إنتر الإيطالي في الأسبوع الماضي، حيث لمست الكرة يد أحد المدافعين، لكن الحكم استكمل اللقاء بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن جوارديولا يستعد رفقة فريقه مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول يوم الأحد القادم، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.