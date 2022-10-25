جوارديولا يخشى على هالاند من عطلة كأس العالم: أتمنى ألا يأكل أو يشرب كثيرًا!

جوارديولا يخشى على هالاند من العطلة التي سيحظى بها خلال فترة كأس العالم 2022.

يشعر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من العطلة التي من المقرر أن يحظى بها نجمه النرويجي إرلينج هالاند في مدينة ماربيا الإسبانية.

ومع عدم توجه منتخب النرويج إلى منافسات كأس العالم 2022، فإن هالاند سيحصل على عطلة لبعض الوقت قبل العودة إلى تدريبات مانشستر سيتي.

جوارديولا تحدث عن عطلة هالاند المرتقبة خلال فترة كأس العالم، الذي ينطلق في 20 نوفمبر 2022، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال جوارديولا: "هالاند سيكون في ماربيا بالتأكيد، وفي النرويج أيضًا".

وأضاف: "مستوى هالاند في النصف الثاني من الموسم سيعتمد على الطريقة التي سيتصرف بها في ماربيا".

واختتم جوارديولا: "هالاند يملك منزلًا في ماربيا وسوف يذهب إلى هناك، سوف يلعب الجولف، وأتمنى ألا يأكل أو يشرب كثيرًا، وأن يعود في أفضل حالة من أجل النصف الثاني من الدوري الإنجليزي".