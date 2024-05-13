"هذا أكبر مخاوفي" .. بيب جوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي!

السيتي أمام فرصة لتحديد مصيره دون انتظار خصومه، فهل تضيعها كتيبة بيب جوارديولا؟

وصف بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، المرحلة الحالية التي يمر بها فريقه بالصعبة، مطالبًا لاعبيه بضرورة تقديم ما لم يقدمونه خلال الفترة الماضية وإلا سيكون ثمن ذلك باهظًا.

كتيبة بيب من المنتظر أن تلتقي بتوتنهام غدًا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السيتي المباراة محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال؛ المتصدر، لكن الجانرز خاضوا مباراة أكثر من وصيفهم، وحال فوزه في لقاء الغد أمام توتنهام، سيكون مصيره في يده بالجولة الأخيرة حيث لقاء وست هام يونايتد، لحسم اللقب لصالحه.

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وحول اللقاء المرتقب غدًا، قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "نعلم ما نلعب من أجله، وإلى أي مدى تصل صعوبة المرحلة التي وصلنا لها، لكننا على أتم جاهزية للشيء الفريد من نوعه الذي نمر به، فعلينا تقديم أفضل ما لدينا في كل شيء، نحتاج للتركيز دائمًا في كل خطوة".

وأضاف محذرًا لاعبيه من أكثر ما يخشاه في هذه المرحلة: "إذا لعبنا المباريات المتبقية باسترخاء وتهاون، سندفع الثمن ونقع في مشكلة كبيرة، فتوتنهام يلعب من أجل التأهل لدوري الأبطال ويسعى وراء هدفه الكبير".

بيب اختتم: "كي نحقق ما فشل أي فريق آخر في تحقيقه، علينا تقديم شيء استثنائي لجماهيرنا، إذا لم نقم بذلك من قبل في الدوري الإنجليزي، فعلينا أن نفعل هذه المرة، هذا هو الوقت المناسب لفعل الأشياء الاستثنائية وإلا سنجد آرسنال بطلًا، لذا تركيزنا على أنفسنا دون النظر لما سيقدمه خصومنا، هدفنا أمامنا والجميع يعرفه".