جوارديولا يحدد أول صفقة لمانشستر سيتي بعد وداع دوري الأبطال

هدف صعب من ألمانيا .. وتشيلسي يترقب

وضع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ على رأس لائحة طلباته في الصيف المقبل.

ويرتبط موسيالا بعقد مع بايرن ميونيخ لنهاية موسم 2025-2026، لذلك يضغط مانشستر سيتي على إدارة العملاق البافاري لحسم الصفقة هذا الصيف والاستفادة ماديًا بأكبر قدر من الأموال.

وقالت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية، إن جوارديولا يضغط على إدارة ناديه من أجل حسم صفقة موسيالا، حيث يرى أنه أفضل تدعيم لخط وسط مانشستر سيتي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن جوارديولا حدد أكثر من اسم لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل، ويتصدر هذه القائمة موسيالا، وذلك بعدما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا واتضح أنه يحتاج إلى مزيد من الخيارات الهجومية للمنافسة على أكبر عدد من البطولات مستقبلًا.

وأوضحت "ذا جارديان"، أن بايرن ميونخ لا يرغب في خسارة اللاعب صاحب الـ21 عامًا، خصوصًا أن لديه عامين في عقده، ويمكنه صد الأندية الراغبة في ضمه من خلال المطالبة برسوم انتقال ضخمة.

وأشارت إلى أن تشيلسي أيضًا من الأندية التي ترغب في ضم موسيالا ويراقب الوضع من بعيد.