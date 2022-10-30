جوارديولا يثني على المشروع السعودي: نيوكاسل سيتواجد ضمن الأربعة الكبار!

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بما يقدمه فريق نيوكاسل يونايتد خلال منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا قدرة "الماكبايث" على التواجد في المربع الذهبي.

نيوكاسل تقدم بالفعل إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز العريض على أستون فيلا برباعية نظيفة في الجولة 14 من "البريمييرليج"، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة.

وقال جوارديولا في تصريحات إعلامية عن أداء نيوكاسل: "يا إلهي، إنهم فريق قوي، ومنافس جاء ليبقى، مدربهم إيدي هاو والجميع يعرف كم هو جيد، مع اللاعبين المتواجدين والطريقة الشجاعة التي يلعبون بها".

وأضاف: "ستكون هناك الكثير من الفرق التي تقاتل من أجل مراكز دوري الأبطال وتقاتل من أجل اللقب، نيوكاسل جزء منذ ذلك الآن".

واختتم جوارديولا: "شاهدتهم ضد توتنهام، ورأيت القوة البدنية التي لديهم، لقد لعبنا ضدهم في المباراة الثالثة في الموسم، تخيلوا نيوكاسل بمباراة واحدة فقط في الأسبوع دون منافسة أوروبية".

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نيوكاسل حصل على 16 نقطة من أصل 18 نقطة متاحة في أكتوبر، ولم يخسر في ثماني مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

فيما يعد نيوكاسل الفريق صاحب أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتلقى 10 أهداف فقط، بينما حافظ حارسه نيك بوب على نظافة شباكه في ست مباريات، كأكثر حارس يخرج بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.