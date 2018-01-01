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جوارديولا يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع براهيم دياز

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ما الذي قاله جوارديولا حول رحيل دياز إلى ريال مدريد؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي وجود مفاوضات بين ريال مدريد وبراهيم دياز، لاعب الفريق.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب دياز من ريال مدريد في يناير الجاري.

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وقال بيب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون: "كل ما أعرفه أنّ هناك مفاوضات بين دياز وريال مدريد ولكني لا أعرف إن كان سيرحل أم لا".

وتابع: "بالنسبة لي أحاول إقناع اللاعبين الشباب وعلى رأسهم دياز بالاستمرار، ولكن في الأخير القرار يعود للاعب".

وقد ينضم دياز إلى ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو فقط.

وسبق وخسر جوارديولا اللاعب جادون سانشو والذي انضم إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني ويقدم مستويات جيدة.

ويسير ريال مدريد إلى الاستمرار في سياسة استقدام المواهب الشابة لبناء مشاريع قوية في المستقبل.

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