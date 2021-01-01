جوارديولا: إريك جارسيا سينتقل إلى برشلونة

يبدو أن الأمر بات مؤكدًا

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن انتقال مدافعه إريك جارسيا إلى صفوف برشلونة في ظل عدم تمديد عقده مع النادي الإنجليزي أمر منتظر ومتوقع.

وقال جوارديولا للإعلام عن جارسيا: "إريك جارسيا مثل الابن. لقد كان رجلاً في الموسم الماضي وكان أفضل مدافع مركزي لدينا بعد فترة كورونا ومنذ عودة كرة القدم من جديد"

وأضاف: "لم يرتكب أي خطأ أبدًا ولعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وظهر بصورة مميزة، ولكن بقاءه ليس مضمونًا".

أكد: "سيلعب في برشلونة يومًا ما وهذا ليس لاعبًا عاديًا، إنه لاعب كبير، لم يتم اختياره في آخر مباراتين وقد حطم قلبي".

واسترسل: "هذا هو السبب في أنه من الصعب على جميع المديرين عندما يكون لديك فريق. لا يمكنك تخيل ما يعنيه ذلك".

وحول اللاعبين المتبقيين داخل صفوف الفريق قال: "يمكننا المداورة بين اللاعبين المهمين ولذا من المهم عودة الجميع وأن يشاركوا كلهم في المباريات".

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إريك جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً، هو من خريجي أكاديمية برشلونة في الأساس ولكن انتقل في 2017 إلى صفوف مانشستر سيتي.