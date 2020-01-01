جوارديولا: ميسي لمانشستر سيتي؟ سنتحدث عن التعاقدات في نهاية الموسم ولكن!

بيب جوارديولا لا يريد ليونيل ميسي في مانشستر سيتي، ويؤكد إنه سيرضخ لأي قرار بشأن مباراة ريال مدريد.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أمله في استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم في الدوري الإنجليزي.، وأكد خلالها أن فريقه سيرضخ لأي قرار

وقال جوارديولا: "لتحقق الدوري الإنجليزي هذه الأيام عليك أن تحرز أكثر من 90 نقطة، وعندما تتعرض لتسعة هزائم خلال الموسم يكون ذلك في منتهى الصعوبة، ربما قبل سنوات كان من الممكن تحقيق البطولة بعدد أقل من النقاط".

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وأضاف عن إمكانية ضم ليونيل ميسي في مانشستر سيتي وقال: "لن أتحدث عن سوق الانتقالات حتى نهاية الموسم، لكن أملي أن يبقى ميسي في برشلونة".

وأردف عند سؤاله عن قرار المحكمة الرياضية بشأن مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: "القرعة ستكون في العاشر من هذا الشهر، ويوم 13 سيكون الحكم، بعد ذلك سأقول رأيي لكم، لكن تحت أي ظرف لن يغير ذلك أي شيء من الموسم الخاص بنا".

وتطرق للحديث عن مكان مباراة ريال مدريد: "أنا لست بتلك القوة لأضغط على الاتحاد الأوروبي في تحديد مكان اللقاء، لم أتحدث معهم أبدًا، صحيح نحن نريد أن نلعب المباراة في مانشستر، لكن أي قرار سيتم اتخاذه سنقوم بتنفيذه".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز على نظيره ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد.