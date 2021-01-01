جوارديولا مهاجماً التحكيم ومناصراً آرسنال: الحكام يجب أن يقوموا بعملهم!

لقطة مثيرة للجدل في لقاء مانشستر سيتي وساوثامبتون تغضب المدرب

شن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا هجوماً قوياً على التحكيم عقب انتصار فريقه الأربعاء على ساوثامبتون 5-2 لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي طالب بركلة جزاء في الشوط الأول لمصلحة فيل فودين عقب عرقلته في منطقة الجزاء، ولكن عقب مراجعة الفيديو، الحكم قرر عدم صحتها.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها "جارديان" عن "بي بي سي": "الحكام أشخاص محترفون ويجب أن يقوموا بعملهم، سعداء بالانتصار 5-2 ولكن وقت تلك الكرة كانت النتيجة 1-1".

وأكمل: "ساوثامبتون كان أفضل وكانت فترة صعبة في المباراة، لقطة ركلة الجزاء هائلة، حتى في لقاء توتنهام وفولهام، لا أملك أي شيء ضد الأول ولكن كيف تُلغي هذا الهدف".

واستمر بيب: "لا أفهم كيف لم يحصل آرسنال على لقطة جزاء ضد بيرنلي وكذلك لا أملك أي ضغينة ضد بيرنلي ولكن لا أفهم حقاً ماذا يحدث".

وختم: "يوماً ما قد يفسرون ما حدث ولكن يا رباه، الحكم لم يراها، المساعد لم يراها، وكذلك حكام الفيديو، أنا فخور بصراحة فودين وما حققنا في الأيام الأخيرة ولكن عدم احتساب ركلة الجزاء رهيب".

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الجدير بالذكر أن فودين تحدث عن الواقعة مع "سكاي" عقب اللقاء وأكد أنه شخص نزيه ولا يلجأ للتمثيل، وأن ركلة الجزاء صحيحة مائة بالمائة.