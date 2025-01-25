جوارديولا: مرموش كان لا يصدق.. وخوسانوف سيتعلم!

جوارديولا يشيد بعمر مرموش...

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمستوى الذي ظهر به عمر مرموش، لاعب الفريق، في مباراته الأولى، والتي كانت أمام تشيلسي، في الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا هامًا على تشيلسي، مساء اليوم السبت بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، والتي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

وقال بيب جوارديولا، في تصريحات بعد اللقاء لشبكة "بي بي سي": "عانينا مؤخرًا، نعيش موسمًا صعبًا للغاية، لن أغير رأيي في اللاعبين، لقد كان معظمهم معي منذ سنوات عديدة، يتعين علينا أن ندرك أن ما نقوم به ليس كافيًا".

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وتابع: "طلبت من اللاعبين اليوم أن يتقدموا للأمام، وقد فعلنا ذلك وخلقنا فرصًا كافية لتسجيل الأهداف، في النهاية أنا سعيد حقًا بالفوز".

وشهد اللقاء مشاركة صفقات مانشستر سيتي، الجديدة لأول مرة وهم عمر مرموش، وعبد القادر خوسانوف، وتسبب الأخير في خطأ أدى لاستقبال فريقه الهدف الأول في المواجهة.

وقال المدرب الإسباني، عن مشاركة الثنائي: "نحن بحاجة إلى دماء جديدة في الفريق، ومع مرموش، وخوسانوف، نتطلع إلى آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل".

وعن خطأ خوسانوف، قال بيب: "ليس الأمر سهلًا بالنسبة له، إنه يتدرب لمرة واحدة، ثم يلعب ضد بالمر، وجاكسون، وسانشو، وغيرهم من النجوم، عندما تتعاقد مع لاعب صغير مثله، سوف يتعلم، ومثل تلك الأخطاء هي أفضل درس له".

وعن الظهور الأول للمصري مرموش، قال جوارديولا: "إنه لاعب جيد حقًا، لديه تواصل مميز مع اللاعبين الآخرين وحركات مذهلة، إنها مباراته الأولى ويتعامل معها بتلك الطريقة ويقوم بحركات لا تصدق".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، إلى النقطة 41 في المركز الرابع من ترتيب البريميرليج، وبفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني.