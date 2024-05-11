جوارديولا عن مدافع السيتي: تعاقدنا مع أفضل جناح في الكوكب!

بعد الفوز على فولهام..

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بفوز فريقه على حساب فولهام (4-0) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز يوسكو جفارديول ثنائية في الدقيقتين 13 و71، بينما سجل فيل فودين وخوليان ألفاريز هدفين آخرين في الدقيقتين (59) و(90+6).

بهذا الفوز، ارتقى السيتيزنز لصدارة الترتيب بوصوله للنقطة 85، متقدمًا على آرسنال بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الهدف الأول (سجله الظهير جفارديول)؟ تعاقدنا مع أفضل جناح في الكوكب!".

وأضاف: "بعد مباراة وولفرهامبتون حصل الفريق على 3 أيام إجازة، كان هو الوحيد الذي ذهب إلى مركز التدريب من أجل التعافي، لقد قمنا بتوقيع رائع لسنوات عديدة قادمة".

وختم: "اعتقدت أن اللاعبين سيتراجعون قليلًا (بعد التقدم بثلاثية)، لكن ما حدث كان عكس ذلك (مشيدًا بعقلية لاعبيه)".