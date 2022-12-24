جوارديولا متهم بالنفاق: لم يفعل ذلك مع أجويرو

بيب جوارديولا في موقف حرج!

اتهم الصحفي الإنجليزي ريتشارد كيز المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالنفاق بعد تصريحاته الأخيرة عن كالفين فيليبس لاعب وسط الفريق.

وقال كيز في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "أنا أتعجب لماذا تحدث جوارديولا عن فيليبس بهذا الشكل علنيًا، كما لو كان الأمر جريمة".

وأضاف: "في وقت سابق لم يقل ولو كلمة واحدة عن أجويرو عندما كان في نفس الموقف، الأمر غريب".

وكان جوارديولا قد انتقد اللاعب بشكل علني، وقال: "هو غير مصاب، لقد وصل بوزن زائد، لا أعلم لماذا لكن حالته لا تسمح له باللعب والتدرب".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط.