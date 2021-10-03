جوارديولا متهم بالتهرب الضريبي عن فترته مع الأهلي!

بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي والأسبق لبرشلونة متهم بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل اتهام المدرب بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والأسبق لبرشلونة بتهمة التهرب الضريبي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت "لا سكستا" التي نقلت عن تسريبات أكدت أن الاتهامات التي طالت جوارديولا جاءت بسبب فترته مع النادي الأهلي القطري.

وذكرت الصحيفة أن جوارديولا فتح حسابًا بنكيًا في أندورا من أجل تلقي راتبه من الأهلي فيه، بعيدًا عن أعين السلطات المالية في إسبانيا.

ما أعظمك؟! ومن طراز ميسي .. ردود أفعال تألق صلاح وقلق حول محرز!

وقال جوارديولا بغلق ذلك الحساب عام 2012 عندما أعلنت الحكومة الإسبانية عن عفو ضريبي في الوقت الذي كان فيه مديرًا فنيًا لبرشلونة.

وليقم جوارديولا بتسوية أوضاعه قام المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بدفع 500 ألف يورو، هي قيمة 10% من المبلغ المستحق عليه في تلك الفترة.

وكان جوارديولا قد لعب لفترة في الأهلي القطري قبل أن تنتهي مسيرته كلاعب كرة قدم ويتجه لعالم التدريب الذي حقق فيه الكثير من النجاحات.

جدير بالذكر أن جوارديولا كان قد قاد مانشستر سيتي مساء الأحد للتعادل مع ليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.