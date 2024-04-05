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هيثم محمد

"نلعب ظهراً" .. رد غامض من جوارديولا بخصوص عودة هالاند ودي بروينه ضد كريستال بالاس!

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ضغط كبير في جدول حامل اللقب

تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء كريستال بالاس المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وناقش التشكيل المتوقع للقاء.

ويعاني سيتي من عدة غيابات مؤثرة، خصوصاً في الخط الخلفي بسبب إصابة ناثان أكي وإيدرسون وكايل ووكر.

وعلق جوارديولا على فرص الثلاثي في مواجهة بالاس ظهر السبت: "إيدرسون في حالة أفضل وقد يكون في القائمة، ولكن ووكر وأكي ليسا متاحين للقاء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وناقش مدرب حامل اللقب مشاركة الثنائي كيفين دي بروينه وإرلينج هالاند بعد غيابهما ضد أستون فيلا في جولة منتصف الأسبوع.

وقال جوارديولا حول لعب الثنائي أمام بالاس: "لا أعرف بعد، المباراة في الثانية عشر والنصف ظهراً ولعبنا قبل يومين، سأرى".

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