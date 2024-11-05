قد يرحل مع كل هؤلاء .. "مشروع جديد" يجبر مانشستر سيتي على التخلص من جوارديولا

توقعات بخروجه من خطط النادي المستقبلية

يعتبر بيب جوارديولا هو المدرب الأنجح في تاريخ مانشستر سيتي، بل الكرة الحديثة بشكل عام، ولكن هناك خطط داخل النادي الإنجليزي بعدم الإبقاء عليه بعد نهاية هذا الموسم.

عقد بيب الحالي في سيتي ينتهي في يونيو 2025، ولا توجد أي مفاوضات ملموسة حول توقيعه على عقد جديد، ولكن الاعتقاد السائد حاليًا هو أنه لن يُجدد وسيرحل قريبًا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إنهم في مانشستر سيتي يٌقدرون النجاح الهائل الذي حققه المدرب الإسباني مع الفريق، لكنهم في الوقت ذاته يريدون التفكير إلى أبعد من ذلك، ويخططون لإجراء عملية تجديد شامل في ملعب الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن النادي يريد ضخ المزيد من الدماء الجديدة واللاعبين الشباب في الفريق، وهو الأمر الذي قد يضطر مجلس الإدارة للتخلي عن جوارديولا، ليس لأنهم لا يرونه قادرًا على قيادة هذه المغامرة، ولكن لإيمانهم بأن هذا المشروع يجب أن يرافقه التوقيع على عقد طويل الأمد، وهو الأمر الذي قد لا يناسب المدرب الكتالوني.

ويأتي ذلك بسبب السمعة المعروفة عن بيب، بأنه لا يريد التوقيع على عقود طويلة المدى، ليصبح رحيله هو الخيار الأنسب للطرفين في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تشمل عملية التجديد رحيل بعض اللاعبين أيضًا، خاصة لمن وصل عمرهم إلى 30 سنة أو أكثر، وهم ماتيو كوفاتشيتش، جون ستونز، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروينه، كايل ووكر، إيدرسون وبرناردو سيلفا.

جدير بالذكر أن الصحفي فلوريان بليتنبرج من شبكة "سكاي" الألمانية، قد كشف مؤخرًا عن اهتمام سيتي بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ليأتي بدلًا من بيب في حالة رحيله عن النادي.