جوارديولا: لن أكون مثل فيرجسون وفينجر وسأرحل في هذه الحالة

بيب جوارديولا يريد الرحيل عن مانشستر سيتي لو لم تساعده النتائج!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه لن يكون مثل الثنائي أليكس فيرجسون وآرسين فينجر في طول فترة تدريبهما لمانشستر يونايتد وآرسنال.

وقال جوارديولا: "في اللحظة التي أشعر فيها أن الأمور ليست على ما يرام سأرحل أو لن أجدد عقدي مع الفريق".

وأضاف: "لن أبقى كما فعل فيرجسون في صفوف مانشستر يونايتد أو مثلما ما حدث مع آرسين فينجر مع فريق آرسنال".

وأردف: "جددت تعاقدي لأنني أظن أن الفريق يمكنه أن يستمر في تقديم أمور جيدة معي، لكن في النهاية كل شيء مرتبط النتائج، لو شعرنا بالتعب من بعضنا البعض لن أستمر فقط لأنني أملك عقدًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد تعادل مع إيفرتون بهدف لمثله، ووسع آرسنال الفارق في الصدارة لصالحه بعد التغلب على برايتون برباعية.