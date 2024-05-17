المدرب الإسباني يجيد تهيئة لاعبيه نفسيًا..

أقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأن لاعبي مانشستر سيتي يدركون جيدا أنه لا فرصة للتراخي أمام وست هام وإلا فإن آرسنال سيتوج بالدوري على حد تعبيره.

ورفض جوارديولا سؤالا قاله له أحد الصحفيين حول ما إذا كان بإمكانه الاختيار بين ألقاب الدوري الخمسة التي حققها من قبل مع مانشستر سيتي وقال عن ذلك: "أرجوكم لا تخيروني بين هذه الألقاب الخمسة، لا أركز على شيء سوى على مباراة وست هام، الفوز فقط يجعلنا أبطالا للدوري الإنجليزي مرة أخرى".

وسئل جوارديولا ما إذا كان المشجعون يحبون فريقه فأدلى بلفظ خارج قبل أن يقول: "اللعنة.. لا أعرف!".

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الإشارة كانت ربما للاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، والتي قيل من قبل إنها قد تسفر عن خصم نقاط أو هبوط إلى الدرجة الأدنى.

وأشاد بلاعبي مانشستر سيتي قائلا إنه لم يرهم منذ الفوز على توتنهام ولكنه حينما رآهم وجد كم أنهم شغوفون بالفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وأضاف: "اللاعبون يعلمون جيدا أن الفوز على وست هام فقط هو ما يضمن لهم لقب الدوري، يعلمون أنهم لم يحققوا أي شيء بعد، ولقد قلت لهم: إذا كنتم تظنون أن إيفرتون سيفعل أي شيء أمام آرسنال فأنتم مخطئون، الفوز فقط على وست هام وإلا سيكون آرسنال بطلا للدوري".