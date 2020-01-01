جوارديولا: كرة القدم غير هامة الآن وأشكر السلطات الصحية

سعداء بالعودة للتدريبات..

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالدور الذي تلعبه السلطات الصحية الإنجليزية في مواجهة فيروس كورونا، في الوقت الذي أكد فيه على أن كرة القدم الآن باتت شيئًا ثانويًا والأهم هو الصحة العامة للناس.

مانشستر سيتي حاله كحال الأندية الإنجليزية عاد مرة أخرى إلى التدريبات بصورة فردية في هذا الأسبوع، ويتوقع أن تعود التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل بعد الاجتماعات المزعم إقامتها في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

الأمل حاليًا لكرة القدم الإنجليزية هو العودة في منتصف أو نهايات شهر يونيو المقبل، وبالنسبة لجوارديولا فإنه بالطبع سعيد لعودة الحياة الرياضية ولكنه شدد على أهمية الالتزام بالتعليمات.

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الفيلسوف الإسباني في تصريحاته قال "ينتظر جميع المشجعين حول العالم عودة كرة القدم، نريد أن نعود ولكن الأولوية الآن لأمور أخرى".

كما أضاف "الرسالة هي كن آمنًا، كن حذرًا وعندما تُهيأ الظروف سوف نعود مرة أخرى، أعتقد أنه سيتم أولًا بدون حضور الجماهير ولكنني آمل في أن نعود إلى الروتين مجددًا".

"الآن أهم شيء هو اتباع التعليمات، إذا قالوا لنا ابقوا في المنزل أو ارتدوا الأقنعة أو المسافة الاجتماعية، فعلينا الالتزام بذلك، فهناك الكثير من الناس في السلطات الصحية يعرضون حياتهم للخطر."

"إن ما فعلوه هو أمر لا يصدق، وعلينا أن نتبعهم، لا يمكننا أن نفعل أي شيء بشكل خاطئ."

وأتم "من الجميل حقًا العودة للتدريبات، نحن نتبع القواعد التي يتعين علينا اتباعها، هذا هو أهم شيء، نحن لا نفعل أي شيء خاص. جميع اللاعبون في حالة جيدة، يتطلعون للعودة للتدريبات والقيام بما يحلو لهم، لقد عادوا بشكلٍ مثالي".

الجدير بالذكر أن والدة جوارديولا كانت أحد ضحايا فيروس كورونا، حيث توفيت عن عمر 82 عامًا بعدما داهمها هذا الوباء.

كما تجدر الإشارة إلى أن جوارديولا قد تبع بمبلغ مليون يورو لمساعدة مستشفيات إقليم كتالونيا في شراء الإمدادات الطبية لمكافحة كورونا.