جوارديولا كان محقاً بشأنه .. كواليس مثيرة في أزمة سانشو ومانشستر يونايتد

جادون سانشو يثير المتاعب في مانشستر يونايتد

تدخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد نوعًا من التوتر في الأجواء المحيطة، بعد أحداث إريك تين هاج مدرب الفريق، الذي يشعر بالاحباط بسبب جادون سانشو.

تين هاج استبعد سانشو من المباراة الأخيرة أمام آرسنال، حيث كشف أنه اللاعب لم يكن لائقًا ليرد الجناح الشاب ببيان مقتضب على مدربه مؤكدًا على جاهزيته ومتعجبًا من استبعاده.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية فإن تين هاج أصبح يشعر بالإحباط المتزايد من أن مستوى أداء سانشو يمكن أن يتذبذب بشكل كبير، أحيانًا من أسبوع إلى آخر، وذلك اعتمادًا على ما إذا كان يشارك بانتظام في المباريات. وقد لاحظت نفس الأمر في التدريبات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت مصادر للشبكة الأمريكية أن سلوك اللاعب يثير القلق في النادي وخارج الملعب، حيث وصف سانشو بأنه شخصية معقدة في بعض الأحيان يمكن أن يكون صاخبًا، ولكنه أيضًا يمكن أن يكون منطويًا جدًا.

وأشار التقرير إلى أحد المواقف التى حدثت خلال إطلاق شركة أديداس" لقميص النادي في عام 2022، طلب من مضيف الحدث تجنب طرح الأسئلة علي سانشو والتركيز بدلاً من ذلك على برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد ولوك شاو وسكوت ماكتوميناي.

وبحسب التقرير يجد بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد أن سانشو غير مهذب ومنطوي، بينما يرجع آخرون سلوكه إلى كونه خجولًا في إحدى أيام مشجعي الفريق قبل الموسم الجديد، عندما طُلب من اللاعبين أن يقوموا بإلقاء تحية بالقبضة وقبلة على شارة النادي لصنع مقاطع فيديو تُعرض عند الإعلان عن تشكيلة الفريق قبل المباريات، كان من الصعب جدًا أن يبتسم سانشو حتى.

ما حدث يعد للأذهان عندما قرر بيب جوارديولا استبعاد سانشو من جولة الفريق في الولايات المتحدة عام 2017 حيث كان عليه الحضور إلى جلسات التدريب في أكاديمية النادي ولكنه لم يحضر في العديد من الجلسات أحيانًا لم يتمكن مدربوه من الوصول إليه للتحقق من مكان وجوده بحلول نهاية الصيف، كانت علاقته مع النادي لا يمكن إصلاحها وسمح له بالرحيل إلى بوروسيا دورتموند، وعلق جوارديولا على الأمر بأن سانشو لم يكن يرغب في قبول التحدي بمحاولة حصوله على مكان في فريق مانشستر سيتي.