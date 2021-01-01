جوارديولا في ورطة.. هل يبتعد كيفن دي بروينه طويلًا عن الملاعب؟

موقفه يبدو مجهولًا..

يُجابه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، فترة مقبلة عصيبة في حال تأكد غياب كيفن دي بروينه عن الملاعب لمدة طويلة.

وكان دي بروينه قد خرج من مباراة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابًا مع مطلع الشوط الثاني وبدا الألم واضحًا عليه.

التقارير الأولية إلى جانب ما بدا واضحًا على وجه الدولي البلجيكي يشير إلى أن دي بروينه سيبتعد لمدة ليست بالقصيرة عن الملاعب، ومعها تعود المتاعب لمانشستر سيتي.

كتيبة بيب جوارديولا تستعد أولًا لنهائي كأس كاراباو أمام توتنهام في ملعب ويمبلي، ثم تسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولات القليلة المقبلة.

هذا إلى جانب أن سيتي يستعد للقمة الأهم والأصعب أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وغياب دي بروينه سيشكل ضربة قوية لحظوظ النادي الإنجليزي.

وشارك دي بروينه هذا الموسم في 35 مباراة على مختلف الأصعدة وكانت مساهمته عملاقة للغاية، حيث سجل 8 أهداف وصنع 16 آخرين.

الجدير بالذكر أن اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 29 عامًا قد جدد إقامته في ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي لمدة أربعة مواسم جديدة، ليبقى في سيتي حتى 2025.