جوارديولا في ورطة .. مانشستر سيتي بلا حراس بسبب السعودية وبايرن ميونخ!

هل يرحل حراس مانشستر سيتي ويتسببون في أزمة لجوارديولا؟

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أصبح الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ورطة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب مركز حراسة المرمى في فريقه!

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وكان برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، قد أكد على أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع البرازيلي إيديرسون موراليس حارس مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما حقق الثلاثية مع فريقه الموسم الماضي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" على أن مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل إيديرسون إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويرغب الهلال في التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية الإسباني، حيث من المتوقع أن يحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

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وفي نفس الوقت، يُريد بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع ستيفان أورتيجا الحارس الألماني بصفوف مانشستر سيتي، وبالتالي فإن رحيل إيديرسون وأورتيجا قد يتسبب في أزمة لجوارديولا، ولكن يبدو أن النادي الإنجليزي يتمسك باستمرار إيديرسون حاليًا.

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