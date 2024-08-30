جوارديولا يثير الغموض بشان موعد عودة نجم مانشستر سيتي المصاب!

المدير الفني للنادي الإنجليزي يرفض تحديد موعد لعودة نجمه!

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن لاعبه فيل فودين لن يعود قريبًا للمباريات رفقة بطل الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لمانشستر سيتي في مؤتمر مباراة وست هام وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور أخرى.

وقال بيب عن الثنائي رودري وماتيو كوفاتشيتش أنهما بخير وعادا لأفضل حالتهما، وسيكونان جاهزان لمواجهة وست هام المقبلة.

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وعن إمكانية عودة فيل فودين في وقت قريب كان رد بيب جوارديولا سريعًا وحاسمًا: "هو لا يشعر بالتحسن".

وأكمل عن الكرة الذهبية وإمكانية فوز رودري بها: "سأحب أن يحدث ذلك لأحد لاعبي مانشستر سيتي، لكن الأمر ليس في يدي بالنهاية".