"فشل موسم السيتي".. سؤال يستفز جوارديولا بعد خسارة كأس الاتحاد

بماذا رد المدرب الإسباني؟

استنكر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سؤال حول "تقييمه لموسم الفريق بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فقط".

وقال جوارديولا، في مقابلة عقب خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد (2-1) أمس السبت: "كان الموسم استثنائيًا، إذا كنت تعتقد أن الروتين هو الفوز بالثلاثية أو الثنائية فأنت مخطئ".

وأضاف: "لقد كان الموسم استثنائيًا حتى النهاية، لا شيء نندم عليه، لقد كان اللاعبون رائعين، في كرة القدم وفي الحياة، أنت تفوز وتخسر. هذه هي الطريقة التي نخسر بها، خاصة في الشوط الثاني، لم نستسلم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "أشعر بخيبة أمل اليوم (بسبب الخسارة)، لكن الموسم كان استثنائيًا. القتال من أجل جميع الجوائز بطريقة جيدة، سنستريح ثم نعود الموسم المقبل".

بيب جوارديولا: "بسبب قراري، لم نكن في الموقع المناسب للهجوم عليهم. إنه خطأي... خطة اللعب لم تكن جيدة. اللاعبون يعرفون السبب. من الناحية التكتيكية لم يكن الأمر جيدًا. لم ينجح الأمر بهذه البساطة. وحتى مع ذلك، وصلنا مرتين أو ثلاث مرات إلى الثلث الأخير.