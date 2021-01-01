جوارديولا: عودة أجويرو للتهديف مهمة لنا وكذلك جيسوس

ماذا قال بيب جوارديولا عقب انتصار مانشستر سيتي على فولهام؟

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن عودة الهداف التاريخي للنادي سيرخيو أجويرو إلى التهديف من جديد أمر إيجابي للغاية، وكذلك الحالة بالنسبة للبرازيلي جابرييل جيسوس.

وسحق مانشستر سيتي مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب كرافين كوتاج لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن بيب جوارديولا فاجأ الجميع بتشكيل سيئ دخل به المباراة وترتب عليه شوط أول ضعيف للغاية لكتيبته، إلا أن الأمور اختلفت تمامًا في شوط المباراة الثاني.

وعقب المباراة قال جوارديولا إنه سعيد بتحقيق الانتصار مؤكدًا أن الانتصارات تساعد على المضي قدمًا وأن الفوز يجلب فوزًا تلو الآخر ويساعد في تصاعد النسق.

وأضاف: "قدمنا أداء رائعًا ضد فريق مثل هذا يتمتع بقدر كبير من اللياقة البدنية ولديه أفكار جيدة على المستوى التكتيكي، لقد كان فوزًا مهمًا لنا/ بقيت 8 مباريات ونحن أقرب للقب".

وتابع: "بالطبع. ديناميكية الموسم جيدة والطريقة التي نعمل بها ممتازة، لم نتنازل عن أي هدف أو لقب متاح وهذا جيد للغاية، الآن لدينا نهائيين في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأردف: "الانتصار يساعدك على تحقيق الفوز بالمباراة التالية، بالطبع، المنافسة ليست سهلة، ليس هناك خيار ثان في المباراة القادمة، سنستعد بأفضل ما لدينا ونحاول أن نقدم أداءً جيدًا للوصول إلى الانتصار التالي".

وحول عودة سيرخيو أجويرو إلى التهديف قال: " تسجيل الأهداف هو كل شيء بالنسبة له ولجابرييل أيضًا، نحن سعداء من أجله وسعداء لأن الفريق كله لعب بشكل جيد".

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الجدير بالذكر أن جوارديولا لم يشرك رياض محرز سواءً كأساسي أو كبديل، وقد يرجع ذلك إلى رغبته في إراحة الدولي الجزائري قبل خوض مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.