جوارديولا عن تغيير دي بروينه: أنا محطم عاطفيًا وهذه ميزتي كمدرب!

جوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من عقلية بايرن ميونخ!

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن انتصار فريقه على بايرن ميونخ بثلاثية دون رد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على استاد الاتحاد.

وآثار استبدال كيفن دي بروين بجوليان ألفاريز في الدقيقة 68 مخاوف الجماهير من إصابة البلجيكي في ركبته اليمنى، لكن بدد جوارديولا مدرب الفريق مخاوف الإصابة بعد المباراة وشرح قراره.

وقال جوارديولا عن استبدال كيفين دي بروين: "كنا بحاجة إلى طاقة إضافية ولهذا قررت أن أجري تبديلًا، أنا هنا لاتخاذ القرارات وأتخذها، هذه هي أفضل صفة لدي".

وبالرغم من الفوز بثلاثية صرح الإسباني: "لم تكن مباراة مريحة عاطفيا أنا محطم، وعمري زاد 10 سنوات أخرى اليوم، لقد كانت مباراة صعبة للغاية".

وواصل: "الآن يجب أن أرتاح، يوم إجازة اللاعبين وأستعد لمباراة ليستر سيتي أعرف بالضبط ما علي القيام به في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ، إذا لم تقدم أداءً جيدًا حقًا، فيمكنهم تسجيل هدف والثاني والثالث، أعرف ذلك، واللاعبون يعرفون ذلك، حققنا نتيجة مذهلة، لكن علينا أن نلعب بطريقتنا وبشخصية كبيرة".

وأتم: "لسنا بحاجة إلى إخبار اللاعبين بالتحذيرات، قضيت ثلاث سنوات هناك وأنا أعرف أن هذا الفريق في أوروبا على وجه الخصوص يملك عقلية انتصارية، يجب أن يكون لديك أداء جيد حقًا لإقصاء هذه الفرق علينا أن نلعب مباراتين جيدتين، ليس واحدة فقط".