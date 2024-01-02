"جوارديولا عرض 100 مليون يورو لضمي ولكني سرت وراء قلبي"

يؤمن بأنه كان يستطيع تطويره

كشف المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي، عن تلقيه عرضًا ضخمًا من مانشستر سيتي خلال حقبة المدرب الحالي بيب جوارديولا.

بونوتشي البالغ من العمر 36 سنة والذي وقع لصالح أونيون برلين الصيف الماضي، قال لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن بيب أراده في عام 2016 ولكنه رفض بسبب حبه ليوفنتوس فريقه بتلك الفترة.

وقال بونوتشي في تصريحاته:"في عام 2016 كنت قريبًا من مانشستر سيتي الذي عرض ما يقرب من 100 مليون يورو ليوفنتوس، ولكني قررت البقاء مع النادي رغم هذا العرض".

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وأضاف:"كانت هناك بعض المحادثات الأخرى في عام 2017 عندما عرضني يوفنتوس للبيع، ربما كان يجب أن ألعب تحت قيادة جوارديولا لأنه كان يستطيع تطويري بشكل أكبر، ولكن لا يمكنني الشكوى الآن لأنني فزت بالعديد من الجوائز وقلبي هو من أراد بقائي في يوفنتوس".

وخلال حديثه أشاد بونوتشي بجون ستونز مدافع مانشستر سيتي الحالي، خاصة بعد الدور الذي ابتكره له جوارديولا في منتصف الملعب.