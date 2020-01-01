جوارديولا رغم خسارة الدوري: لهذه الأسباب أشعر بالسعادة هنا

جوارديولا يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي وسر سعادته مع النادي

تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا عن سر سعادته مع الفريق بعد مرور 4 سنوات على بداية رحلته كمدرب له.

وتحدث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن كونه يستمتع حتى الآن بالعمل في النادي بينما يتجه إلى السنة الخامسة في منصبه ومع فقدان لقب الدوري.

وحول ذلك، أشاد بيب جوارديولا برؤسائه في مانشستر سيتي لدعمهم له خلال اللحظات الصعبة خلال فترة توليه منصبه، في فترة مر فيها النادي بالعديد من الصعوبات.

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وأضاف: "أنا مستمر مع مانشستر سيتي، الدعم الذي حصلت عليه هنا من الرؤساء والجماهير واللاعبين والجميع في هذا النادي يجعلني سعيدًا ومتحمسًا للمواصلة"

وتابع: "الدعم في اللحظات السيئة وفي الأوقات الصعبة شيء لا يحدث كثيرًا في عالمنا اليوم، لو نظرت حولك ستجد أن هذه الثقافة لم تعد سائدة"

وأردف: "في عالمنا لديك النجاح أنت جيد، ليس لديك النجاح فأنت لست جيدًا وسيتم طردك، هذه هي الثقافة التي باتت تتحكم في كل شيء اليوم"

وأكمل: "هنا يحدث ذلك أيضًا فنحن فريق كرة قدم، ولكن في نفس الوقت أنا مدعوم من قبل الجميع، وأنا أعلم ذلك وأشعر به، إنهم يدعمونني والنادي رائع، أحب العمل هنا، الأمر بهذه البساطة"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد خسر لقبه كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول وذلك بعد موسمين من الحفاظ عليه وخطفه من الجميع.