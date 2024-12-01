وأخيراً خرج عن صمته .. جوارديولا يرد على جمهور ليفربول بطريقة مورينيو

"ستتم إقالتك هذا الصباح يا جوارديولا"

وكأنه بات معتادًا على هتافات الجماهير، بإقالته في الصباح التالي، إلا أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر سيتي، قرر الرد أخيرًا، من معقل مباراة ليفربول.

وواصل مانشستر سيتي نتائجه الكارثية الأخيرة، بالخسارة أمام مضيفه ليفربول بنتيجة (2-0)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث وقّع كودي خاكبو ومحمد صلاح على ثنائية الليفر.

وباتت عبارة "سيتم إقالتك هذا الصباح"، متلازمة لدى الجماهير تجاه جوارديولا، خلال مبارياته الأخيرة، علمًا بأن مانشستر سيتي لم يذق طعم الانتصار في آخر 7 مباريات، بين 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس رابطة الأندية المحترفة.

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ومجددًا تلقى جوارديولا، هتافات جماهير ليفربول، مرددين "ستتم إقالته هذا الصباح"، إلا أنه تخلى عن صمته المعتاد إزاء تلك الهتافات، وقرر الرد على طريقة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفنربخشة التركي، والذي يلجأ إلى الرد على هتافات الجماهير، حيث قام جوارديولا بالإشارة إليهم بالرقم 6، مشيرًا إلى تتويجه مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أعلن نادي مانشستر سيتي عن تجديد عقد بيب جوارديولا، لمدة عامين جديدين حتى صيف 2027، وذلك رغم النتائج المتذيلة التي يحققها السيتي في الآونة الأخيرة.

ويمتلك جوارديولا سجلًا حافلًا من الإنجازات مع مانشستر سيتي، حيث قاده لإنجاز التتويج بالثلاثية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا) في موسم 2022-2023، كثاني الأندية الإنجليزية تحقيقًا لهذا الإنجاز، فضلًا عن تتويجه بجميع الألقاب الممكنة مع السيتي، كما صنع إنجازًا تاريخيًا كأول فريق يتوج بلقب (البريمييرليج) 4 مرات على التوالي.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة من 13 مباراة، ليحتل المركز الخامس في جدول المسابقة، بينما واصل ليفربول صدارته، بالوصول إلى النقطة 34.