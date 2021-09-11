جوارديولا: رؤية كأس العالم كل عامين فكرة تعجبني

جوارديولا يؤيد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

أبدى المدرب الكتالوني، بيب جوارديولا، دعمه لإقامة بطولة كأس العالم، كل عامين، مؤكدًا أنه "مفيدًا" لكرة القدم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اقترح العام الماضي بأن تقام بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام ولقي الاقتراح اعتراض وموافقة العديد من الجهات الرياضية.

ماذا قال جوارديولا؟

تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي عن مقترح "فيفا" في المؤتمر الصحفي وقال:"أحب دائمًا أن تكون هناك أفكار جديدة للتعليق عليها، لا ينبغي تجريم مثل هذه المقترحات".



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وتابع "كأس العالم حدث رائع، إنها البطولة الأكبر، ودائمًا ما أستمتع كمتفرج بمشاهدتها. إذا كان بإمكاني رؤيتها كل عامين، فسيكون أمرا جيدا".

ماذا قال بخصوص آرسين فينجر؟

المدرب الفني السابق لآرسنال والذي يشغل حاليًا منصب مدير تطوير كرة القدم بـ "فيفا" قدم خطط اقامة كأس العالم كل عامين، لكنها قوبلت بمعارضة قوية في بعض الأوساط الرياضية، حيث اقترح رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين أن الدول الأوروبية قد تقاطع البطولة إذا تمت الموافقة عليها.

وقال جوارديولا مدافعًا عن فينجر: "متفق تمامًا مع آرسين فينجر، إذا لم يفعل كأس العالم ذلك، فإن بطولة أخرى ستفعله. ما اقترحه هو بطولة من الطراز الرفيع".

ما هو اعتراض جوارديولا الوحيد على المقترح؟

جوارديولا أراد أيضًا أن يذكر بالاستراحة اللازمة للاعبين، وكيف من الممكن أن يؤثر إدارج المزيد من المباريات والبطولات عليهم.



وأوضح: "على مدار 11 شهرًا كانت هناك مباريات كثيرة، قبل فترة الاستعداد للموسم الجديد كان هناك 4 أو 5 أسابيع، الآن هي فقط 10 أيام".



وأتم: "نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، لكن علينا تقليص المبارايات، هذا كثير جدًا. لا أقول إنه يتعين علينا إزالة المباريات الدولية أو دوري الأبطال أو البريميرليج، لكن يجب إيجاد الحلول".

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