جوارديولا: جاهزون لمواجهة ريال مدريد في أي مكان

لا يهم، سنلعب أينما يُقرر الاتحاد الأوروبي..

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أنه لا يُمانع مقابلة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خارج ملعب الاتحاد، مشيرًا إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم يفرض على الجميع القبول بقرارات الاتحاد الأوروبي.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين بحضور جماهيري على ملعب سانتياجو برنابيو وانتصرت سيتي حينها بهدفين مقابل هدف، وتأجلت مباراة الإياب التي كان مقررًا إقامتها يوم 17 مارس الماضي في ملعب الاتحاد، بسبب تفشي فيروس كورونا..

ومع عودة النشاط، أقر الاتحاد الأوروبي بأن مباريات الإياب المؤجلة لدور الـ16 سوف تقام يومي 7 و8 أغسطس، مع عدم تحديد إذا ما ستُلعب على ملاعب الفرق بصورة تقليدية أو ستقام في لشبونة حالها كحال مباريات البطولة بدءًا من ربع النهائي.

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الفيلسوف الإسباني بدوره لا يُمانع إقامة المباراة في أي مكان، لكن هذا لم يمنعه من تمني أن تقام المباراة في شمال غرب أوروبا، حيث قال "سوف نتكيف مع ما يقوله الاتحاد الأوروبي، إنه وضع استثنائي في جميع أنحاء العالم وليس فقط كرة القدم".

كما أضاف "إذا قال الاتحاد الأوروبي أننا سنلعب في البرتغال من أجل الحالة الصحية والأمنية، فسنفعل ذلك".

وأتم "نود أن نلعب في ملعب الاتحاد، لكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى بلد آخر من أجل الأمن والسلامة لنا وللاعبي ريال مدريد فسنفعل ونتكيف مع القرار".

الجدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز قد عادت مرة أخرى منذ الأربعاء الماضي، وقد فازت كتيبة جوارديولا بهدفين نظيفين على آرسنال في أول مباراة، وتنتظر مواجهة بيرنلي يوم الإثنين.