"جوارديولا تمسك بي ولكن!" .. رياض محرز يتحدث عن كواليس رحيله من مانشستر سيتي إلى الأهلي

جناح الأهلي يجيب: لماذا اتخذ خطوة الرحيل عن الدوري الإنجليزي؟

SHAHID

بالتزامن مع لقائه مع أصدقائه السابقين في مانشستر سيتي الإنجليزي، تحدث الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، عن كواليس رحيله عن الأول، مرجعًا الأمر إلى عائلته.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محارب الصحراء كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد فترة من التهميش على مقاعد البدلاء من قبل مدرب السيتي بيب جوارديولا، إذ قلت فرصة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

هذه الخطوة أوضح كواليسها محرز خلال تصريحاته لـ"سكاي سبورتس"، إذ قال: "لم يكن قرار رحيلي سهلًا، فقد قضيت في السيتي سنوات، بجانب عامين متبقيين في عقدي، المدرب والجميع في النادي طالبني بالبقاء، لقد كان قرارًا صعبًا، لكن في النهاية أعتقد أنني اتخذ القرار الأفضل لي ولعائلتي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد الجزائري سعادته عن كونه جزء من المشروع السعودي الحالي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده دوري روشن، في ظل وجود عدد لا بأس به من نجوم أوروبا، الذين انضموا معه خلال الصيف الماضي.

يذكر أن محرز جمعه لقاء جديد بلاعبي مانشستر سيتي أمس الأربعاء، في أحد فنادق جدة، حيث يتواجد الفريق الإنجليزي حاليًا لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2023، إذ يواجهون فلومينينسي البرازيلي في النهائي، غدًا الجمعة.

SHAHID