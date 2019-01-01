جوارديولا المدرب وتشافي مساعده | خطة باريس سان جيرمان لخليفة توخيل

تعرف على خطة بطل الدوري الفرنسي لخليفة توخيل

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في الصيف المقبل على أن يكون مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، مساعده.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب توماس توخيل من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في ظل رغبة بايرن ميونخ التعاقد معه.

وقالت صحيفة "le10sport" الفرنسية إنّ وجود تشافي في قطر جعله على علاقة مقربة بإدارة باريس سان جيرمان ويرغب ناصر الخليفي في خوض التجربة والتعاقد معه ليكون مساعدًا لجوارديولا في الموسم المقبل.

وأوضحت أنّ إدارة بطل الدوري الفرنسي تحاول استغلال تعثرات مانشستر سيتي الأخيرة وإقناع جوارديولا بقيادة مشروع سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

كما وضعت إدارة النادي عدة أسماء بديلة حال فشلت في التعاقد مع بيب وتشافي وعلى رأسهم ماسيليمانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، والذي يفضله المدير الرياضي ليوناردو بصورة كبيرة.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان سوف يواجه بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كما يلعب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.

وكان تشافي قد عبّر عن غضبه من لاعبي السد عقب الخسارة بنتيجة 6-2 من الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.