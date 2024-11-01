تلميح بعدم العودة؟ جوارديولا: الحروب الداخلية في برشلونة تدمرك وتضر صحتك!

المدرب الكتالوني ينتقد الأجواء في ناديه السابق

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق، بصراحة شديدة، عن صعوبة الفترة التي قضاها مع النادي الكتالوني، ملمحًا بعدم رغبته في العودة له من جديد.

جوارديولا عمل كمدرب لبرشلونة في يوليو 2008 ورحل بعدها بـ4 سنوات، بعدما قاد الفريق لكتابة حقبة تاريخية في تاريخ النادي، بالحصول على العديد من الألقاب المحلية والقارية، كان أبرزها لقبين دوري أبطال أوروبا و3 بطولات دوري إسباني وبطولتين سوبر أوروبي، قبل أن ينتقل في وقت لاحق إلى بايرن ميونخ ومنه لمانشستر سيتي.

ورغم ذلك، انتقد بيب البيئة الداخلية لبرشلونة، حيث قال لقناة "TV3":"من وجهة نظري، لا يجب على برشلونة تغيير أسلوبه، من الخارج الجميع يرى النادي بشكل مختلف، هذا الكيان يُظهر الكثير من الشخصية والكاريزما والرائحة الخاصة، لا يمكنك الحصول على ثناء أكثر من ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن الحروب الداخلية في النادي، أضاف جوارديولا:"لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو، وسيستمر بهذه الطريقة، لقد حدث لنا جميعًا، الطلقات تأتي من كل مكان وبشكل يومي، ولكن الطلقات القادمة من الداخل تؤلمك بشكل أكبر".

وأوضح:"هناك العديد من الحروب الصغيرة تحدث في برشلونة كل يوم، وفي النهاية تصل إلى استنتاج بأن الشيء الوحيد المهم هو إقناع لاعبيك بفكرتك وما تعتقد أنه يجب القيام به، وبالنسبة للباقي، فمن الأفضل عدم الدخول بما يضر صحتك ويدمرك".

وأنهى حديثه:"خطر التعب اليومي الذي يصاحب محاولاتك لإدارة بيئة برشلونة الداخلية، ومحاولة الازدراء بكل ما تفعله بشكل مستمر، كل ذلك سيلحق الضرر الكبير بك".

جدير بالذكر أنه على الرغم من حديث جوارديولا، إلا أنه يظل المدرب الأنجح في تاريخ برشلونة من ناحية الألقاب والأداء، ولكن القضايا التي يناقشها قد تنطبق بشكل أكبر على تشافي هيرنانديز، الذي عانى الكثير من الأزمات قبل رحيله في الصيف وقدوم هانز فليك بدلًا منه.