جوارديولا: علينا أن نفكر بإيجابية.. في الموسم الماضي فزنا بالدوري وخسرنا من أستون فيلا!

ماذا قال بيب؟

حاول بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، التقليل من تداعيات الخسارة أمام أستون فيلا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل السيتي نتائجه السلبية، وسقط بنتيجة 2-1 على ملعب فيلا بارك، حيث أحرز ثنائية الفيلانز جون دوران ومورجان روجرز في الدقيقتين 16 و65، بينما سجل فيل فودين هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90+3.

وقال جوارديولا، في تصريح لـ"بي بي سي": "لعبنا شوطًا أول جيدًا حقًا، وفي الشوط الثاني انخفض مستوانا، لم نكن جيدين، يصبح الإيقاع أكثر صعوبة مع تقدم المباراة، نهنئ أستون فيلا على الفوز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحول ما إذا كان يعتقد أن السيتي سيحقق نتائج جيدة مستقبلًا، علق: "نعم. قد يأتي ذلك، وقد لا يأتي. الأمر يعتمد علينا. الحل هو عودة اللاعبين. لدينا لاعب قلب دفاع فقط لائق بدنيًا، هذا صعب. سنحاول في المباراة القادمة - فرصة أخرى ولا نفكر أبعد من ذلك بكثير".

وأضاف: "بالطبع هناك أسباب أخرى للنتائج السلبية غير الإصابات، نستقبل أهدافًا لم نكن نستقبلها في الماضي، كما لا نسجل الأهداف التي كنا نسجلها في الماضي، كرة القدم ليست مجرد سبب واحد، هناك الكثير من العوامل الصغيرة".

وواصل: "أستون فيلا فريق يقدم أداءً جيدًا في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا، إنه مكان صعب للمجيء إليه، في الموسم الماضي فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا أتينا إلى هنا وخسرنا".

وختم: "علينا أن نفكر بإيجابية ولدي ثقة لا تصدق في اللاعبين، بعضهم لديهم فخر ورغبة هائلة في القيام بذلك، علينا أن نجد طريقة، خطوة بخطوة، عاجلًا أم آجلًا لإيجاد طريق العودة".

بهذه النتيجة تجاوز أستون فيلا ضيفه مانشستر سيتي في جدول الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما ظل السيتي عند 27 نقطة في المركز السادس.