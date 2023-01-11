جوارديولا: أفكر في خطط "سخيفة" لمواجهة مانشستر يونايتد!

ماذا يدور في عقل الفيلسوف الأقرع!

صرح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يفكر في خطط "سخيفة" لدربي مدينة مانشستر على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

مانشستر سيتي أمامه مواجهة أولًا ضد ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس كاراباو اليوم الأربعاء، لكن المدرب الإسباني تفكيره منشغل بمواجهة القمة التى تنتظره بداية الأسبوع القادم.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "أود أن أصل لمواجهة يونايتد بمتوسط ​​الدقائق متشابه لجميع اللاعبين لأن لدي بعض الأفكار السخيفة ضد يونايتد".

وأضاف: "لكن ما زلت لم أشاهد مبارياتهم الأخيرة يجب أن أرى الطريقة التي يلعبون بها على ملعبهم وما إذا كانوا قد غيروا شيئًا ما لا يزال يتعين علي مراجعتها لهذا السبب ليس لدي تشكيلة واضحة ضد يونايتد".

وعن مشاركة إرلينج هالاند وكيفين دي برونيه لا يشعر جوارديولا أنهم يحتاجون إلى لعب دقائق ضد ساوثهامبتون ليكونوا في ذروتهم لمواجهة يونايتد وقال المدرب الإسباني: "لعب هؤلاء اللاعبون الكثير من المباريات في السنوات الماضية، على سبيل المثال دي بروينه إذا لم يلعب لمدة أربعة أو خمسة أيام، فهل يخسر شيئًا؟ أنا لا أعتقد ذلك لا أعتقد أنها مشكلة إذا لم يلعبوا لمدة ثمانية أو تسعة أيام".