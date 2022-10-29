جوارديولا: أعرف دي بروينه جيدًا.. فعلنا كل شيء إلا النوم معًا!

أحمد جمال
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guardiola de bruyne
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيجوزيب غوارديولاكيفين دي بروين

الإسباني يعرف التوقيت الذي ينفجر فيه نجمه البلجيكي

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فوز فريقه على ليستر سيتي في مباراة قوية بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد صعبوا الأمور علينا في المباراة وكان من الصعب اختراقهم في أوقات عديدة إذ كانوا يلعبون بـ 10 لاعبين في الدفاع".

وتحدث بشكل تفصيلي عن لاعبه البلجيكي كيفن دي بروينه الذي سجل هدفًا رائعًا قاد به مانشستر سيتي للفوز إثر ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أودعها الشبك ببراعة منقطعة النظير.

وقال جوارديولا: "في الفترة الماضية لم يكن يؤدي بأعلى مستوياته، لكنه اليوم كان مذهلًا".

وأردف: "توقعت أن يعود لمستواه ويكون حاسمًا، لقد عملنا سويًا لـ 7 أعوام، فعلنا كل شيء معًا إلا أن ننام سويًا، أنا أعرفه جيدًا".

غياب هالاند

وتحدث جوارديولا عن غياب نجمه هالاند عن الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة قائلًا: "أنا متأكد أنه سيغيب أمام إشبيلية أولًا لأننا تأهلنا بالفعل.. وأمام فولهام في الجولة المقبلة سيتبقى 6-7 أيام لمعرفة موقفه".

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

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من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 11264ليفربول
  • 16979مانشستر يونايتد
  • 57320مانشستر سيتي
  • 29580فريق آخر
115143 الأصوات
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