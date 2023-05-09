جوارديولا: أتمنى ألا يكون كورتوا في يومه .. ولن أقع في هذا الخطأ!

بيب جوارديولا لا يسعى للانتقام من ريال مدريد.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا يفكر في الانتقام من ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا: "سيكون ذلك أكبر خطأ، نحن لسنا هنا من أجل الانتقام، هي فرصة كبيرة لنا، ما حدث في الماضي قد مر وانتهى".

وأضاف: "لقد استحقوا الفوز وقتها، ونحن فعلنا كل شيء حتى نصل إلى النهائي في الموسم الماضي، لكن تلك هي كرة القدم".

وأكمل: "أحيانًا كل شيء لا يكون كافيًا، لنأمل أن نتعلم من ذلك ونلعب أفضل من المرة الماضية وألا يمر كورتوا بالمستويات العظيمة التي كان عليها في العام المنصرم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر مجموع المباراتين في العام الماضي أمام ريال مدريد بستة أهداف مقابل خمسة.