النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: المنافسة أصبحت معقدة وسنقاتل حتى النهاية

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المدرب الإسباني ناشد لاعبي فريقه بالتعافي سريعاً من النتائج السيئة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بغضب شديد بعد خسارة فريقه من كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

سيتي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين من بالاس، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

فالفيردي: برشلونة لا يمكن أن يُشرك لاعبين من الدرجة الثالثة

اختيارات المحررين

أهداف الضيوف جاءت عن طريق جيفري تشولوب، أندروس تاوسند ولوكا ميلفوجيفيتش من ركلة جزاء، بينما أحرز كيفن دي بروينه ولكاي جوندوان ثنائية سيتي.

وقال جوارديولا عقب الهزيمة:"بدأنا بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص وسجلنا هدفاً رائعاً ولكن بعدها خطفوا هدف التعادل".

وأضاف:"بالنسبة للهدف الثالث فلا يمكن أن نستقبل أهدافاً من ركلات جزاء بهذه الطريقة، نحاول تجنبها ولكنها كرة القدم 3 أهداف من 3 تسديدات".

وتابع:"الموقف أصبح معقداً الآن ولكن سنقاتل حتى النهاية، لازلنا في ديسمبر وسنحاول التعافي بسرعة".

إنتر يحول أنظاره نحو نجم آخر في وسط ريال مدريد

وأما عن أداء الخصم:"تخطوا منتصف الملعب مرتين سجلهوا منهما أول هدفين، الهدف الثاني كان مذهلاً".

النتيجة جمدت رصيد سيتي عند 44 نقطة في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 4 نقاط كاملة عن ليفربول المتصدر.

الموضوع التالي:
روني يكشف التغييرات في مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو
الموضوع التالي:
جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإنجليزي 2018-19 | أوباميانج يستعيد الصدارة من صلاح
الموضوع التالي:
بايرن ميونيخ يواصل انتصاراته بثلاثية في مرمى فرانكفورت
الموضوع التالي:
ثنائية ميسي وديمبلي تحسم الفوز لبرشلونة على سيلتا فيجو
الموضوع التالي:
سولشاير يفتتح مشواره التدريبي مع مانشستر يونايتد بخماسية
إغلاق