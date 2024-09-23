جوارديولا ينفجر بعد "خداع" آرسنال: لن نستمع لأي حكم بعد الآن!

ماذا قال بيب؟

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن استيائه الشديد بعد التعادل مع آرسنال (2-2) أمس الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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واستدعى الحكم قائد مانشستر سيتي إلى وسط الملعب (لمحادثة) بشأن ركلة حرة، قبل أن يستغل آرسنال غياب الظهير الأيمن عن موقعه، ما تسبب في هدف للجانرز (1-1).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول، منع تكتل من لاعبي آرسنال الحارس إيدرسون من الوصول للكرة، ما سمح لجابرييل بتسجيل الهدف الثاني.

وعن ذلك قال جوارديولا، في مقابلة صحفية عقب المباراة: "إنه سؤال للحكام [منع إيدرسون]. إنه (تصدٍ بالجسد)، أحيانا لا يسمح بالأمر وأحيانا يكون هدفًا. لكن كان علينا الدفاع بشكل أفضل وكايل لم يفعل ذلك".

وأضاف: "ما يقلقني هو أنه عندما يطلب الحكم من ووكر الابتعاد 20 ميلًا عن مركزه، ربما يتعين عليه الانتظار (حتى يعود)، لكن علينا أن ننظم صفوفنا بشكل أفضل".

وتابع: "إذا جلبوا لنا هذا النوع من المباريات، فعلينا التعامل معها، وقد فعلنا ذلك، إذا لم يتمكن كايل من التواجد هناك، يتعين على روبن وكوفا بدون رودري التنظيم".

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وختم: "يجب أن يكون أحد اللاعبين في المقدمة لتجنب تنفيذ الركلات الحرة السريعة، هناك دائما أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل. لكن في المرة القادمة، سأقول للاعبي فريقي عندما يطلبك الحكم لتتحدث معه، لا تذهب".