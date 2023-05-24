إرث جوارديولا في مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لديه خطوة واضحة سواء حقق الثلاثية للمرة الثانية في مسيرته أو فشل في ذلك، بعد التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي مع انتظاره لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المدرب الإسباني في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" أوضح أنه يرغب في الاستمرار مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل بغض النظر عن النتائج وما سيحدث في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا لديه عقد حتى عام 2025، وأكد على رغبته في تنفيذ عقد للنهاية وإضافة المزيد من الألقاب إلى خزانته الرياضية وتاريخه مع نادي مانشستر سيتي.

وقال بيب: "الآن لا أفكر في المغادرة، ولكن من يعلم أود الاستمرار في الموسم المقبل بغض النظر عن النتائج لا أعرف كيف سأشعر بالفوز أو الخسارة في المواجهتين اللتين أمامنا".

سيكون هذا هو نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني لجوارديولا مع مانشستر سيتي، بعد مرور موسمين من الهزيمة أمام تشيلسي وعلق على ذلك قائلًا: "أخشى الخسارة لا أحب أن ينتقدوني أرغب في أن أشعر باحترام لاعبيّ. سيكون الموسم المقبل صعب لأن جميع الأندية ترغب في هزيمتنا، في الموسم المقبل، سندافع عن لقبنا".

كما علق المدرب الإسباني على استيائه من التهم الموجهة لمانشستر سيتي بارتكاب سلسلة مخالفات لقوانين اللعب المالي النظيف بين عامي 2009 و2018 قائلًا: "أود أن يقول الدوري الإنجليزي والقضاة شيئًا في أقرب وقت ممكن، إذا كنا قد ارتكبنا خطأًا فسيعلم الجميع، وإذا فعلنا الأمور بشكل صحيح كنادي، وهو ما نؤمن به، فسيرتفع الحديث عن الأمر".

وأشار جوارديولا إلى شعوره بثفة في براءة مانشستر سيتي في هذا الموضوع وأنه ليس عاملًا يمكن أن يؤثر على مستقبله على المدى البعيد قائلًا: "سأبقى هنا في الموسم المقبل حتى لو كان هناك 110 مخالفات ضدنا، لا تقلقوا سنكون هناك".