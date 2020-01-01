جوارديولا إلى جماهير مانشستر سيتي: أنتم عائلتي

رسالة مؤثرة من بيب جوارديولا إلى جماهير مانشستر سيتي بسبب إيقاف فيروس كورونا

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي رسالة عاطفية لمشجعي الفريق، وذلك خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف منذ الثالث عشر من مارس الحالي، بعد إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، قبل أن يتعافى منه فيما بعد.

المزيد من الفرق

وفي فترة التوقف تلك التي غاب عنها الظهور الإعلامي للمدرب بيب جوارديولا، توجه المدرب الإسباني برسالة عاطفية للغاية إلى جماهير فريقه.

وقال بيب جوارديولا إلى عائلة كرة القدم الخاصة به كما سماها إنه على الجميع الاستماع إلى العلماء والأطباء والممرضات من خلال تعليمات البقاء في المنزل لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: "نفتقد كرة القدم، نفتقد للحياة التي كانت لدينا قبل أيام قليلة بكافة تفاصيلها التي اعتدنا عليها، ولكن حان الوقت للاستماع واتباع ما يقوله العلماء والأطباء"

وتابع: "إلى جماهير مانشستر سيتي، أنتم عائلتي في كرة القدم، وسنفعل كل ما في وسعنا لنجعلكم تشعرون بتحسن. سنعود من هذا الفيروس إلى المنافسات التي تحبونها وسنصبح الأقوى والأفضل"

وأردف: "ابقوا في منازلكم وحافظوا على سلامتكم، هذا هو الدور الذي على الجميع القيام به في الوقت الحالي من أجل مستقبل أفضل لنا"

ماذا لو لعب مانشستر سيتي بدون رياض محرز هذا الموسم؟

يذكر أن بيب جوارديولا كان قد تبرع بمليون يورو للمساهمة في علاج فيروس كورونا والحد من آثاره السلبية في إنجلترا وأقليم كتالونيا.