جوارديولا: أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيفعله زيدان

مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي يظهر احترامه لريال مدريد ومدربهم زيدان

تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد ومدربهم زين الدين زيدان وما تحمله من صعوبة وتعقيد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي مساء الغد ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأظهر بيب مرة أخرى احترامه لريال مدريد في الفترة التي سبقت لقاء من الممكن أن يمنحه تذكرة العبور إلى المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا في لشبونة.

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وقال جوارديولا عن ريال مدريد إنه منافس عظيم لا يمكن أن تأمن له أبدًا، مؤكدًا أنه يجب فصل لقاء الغد عما حدث في مباراة الذهاب قبل أكثر من 5 أشهر.

وأضاف: "لدينا ذكرى مباراة الذهاب ولكن هذه الأسابيع تحدثنا أكثر عما يجب أن نفعله للفوز، إيقاف راموس؟ إنه لاعب كرة قدم عظيم، كان مسيرته لا تشوبها شائبة"

وتابع: "أنا من مشجعي برشلونة ولكن عندما لعبت ضدهم أردت أيضًا التغلب عليهم، والآن سألعب أمام ريال مدريد بنفس الرغبة في الانتصار"

وأردف: "أنت لا تعرف أبدًا ما سيفعله زيدان وهذا يضيف صعوبة، بنزيما؟ ما قدمه هذا الموسم مميز للغاية ولكن ليونيل ميسي لا أحد يضاهيه"

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يذكر أن مانشستر سيتي يسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفشل المحلي والخروج من الموسم الإنجليزي بلا أي لقب.