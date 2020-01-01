جوارديولا: أنا غيور من ساوثامبتون ولكن سعيد بالفوز عليهم

تصريحات جوارديولا عقب الفوز على ساوثامبتون

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لـ MOTD: "كان لدينا الزخم في الشوط الثاني، لكننا لم نتمكن من التسجيل وكان من الممكن أن نعاني على مستوى النتيجة في هذه المباراة.

فاز مانشستر سيتي بهدف نظيف على مضيفه ساوثامبتون، في مباراة أقيمت بينهما لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب سانت ماري.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر رحيم ستيرلينج في الدقيقة السادسة عشر بصناعة معتادة من كيفين دي بروينه، وتمكنت كتيبة جوارديولا من الصمود رغم هجمات أصحاب الديار الكثيرة على مدار التسعين دقيقة.

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وعقب المباراة قال جوارديولا: "لقد وضعوا الكثير من اللاعبين في الخلف؛ إنهم يستفزونك حين تكون ضيفًا، إنه أمر صعب حيث لا يسمحون لك بأن تكون مضغوطًا"

وتابع: "وهذا هو السبب في أنهم جيدون للغاية في المباريات التي يلعبونها على ملعبهم على وجه التحديد وهذا هو السبب في أنهم يخلقون المشاكل للفرق الكبرى والصغري"

وأضاف: "إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا وأنا سعيد لتحقيق الفوز بها، وسوف تساعدنا كثيرًا في خوض مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المقبلة"

وأردف: "أنا غيور من ساوثامبتون، يمكن أن يكون لديهم أشياء نحن لا نمتلكها، يمكن للجميع الاتفاق على أننا نحب عودة الجماهير. ولكن علينا أن نكون يقظين. علينا توخي الحذر"

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الانتصار رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة رقم 23، وبذلك ارتقت كتيبة بيب جوارديولا لتصبح في المرتبة الخامسة بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول.